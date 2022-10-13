Ростовская область примет первую группу жителей Херсонщины 14 октября

Ростовская область в пятницу, 14 октября, примет первую группу жителей Херсонской области. Об этом в четверг, 13 октября, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Ростовская область примет и разместит у себя всех, кто захочет приехать к нам из Херсонской области. Мы уже приготовились к приему первых прибывающих <...> первую группу мы принимаем уже завтра», — сказал он ТАСС.

Голубев подчеркнул, что для прибывающих будут созданы все условия.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания Херсонской области войти в состав РФ, Украина ежедневно обстреливает города региона. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

В ответ на обращение правительство РФ приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

В рамках правительственной комиссии главам регионов будет дано поручение оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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