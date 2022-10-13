Эксперт назвал влияющие на прохождение отопительного сезона в ЕС риски

Существует масса неизвестных обстоятельств, которые могут оказать значимое воздействие на энергозащищенность Европы зимой, рассказал в беседе с «Известиями» 13 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Самым очевидным обстоятельством он назвал температуру, отметив, что это скажется на объемах потребления энергоносителей в Европейском союзе (ЕС).

Кроме того, он уточнил, что неизвестно, насколько быстро будет расти спрос на газ в Азии.

«Европу не совсем справедливо рассматривать как отдельный рынок. Гораздо разумнее рассматривать ее и Азию как евразийский газовый сверхрынок. Настолько велико их взаимное влияние», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что примерно треть присутствующего в настоящее время на европейском рынке сжиженного природного газа (СПГ) пришла на рынок Европы по ценам выше, чем в Азии.

«До января 2022 года среднемесячные показатели в Азии всегда были выше, чем среднемесячные биржевые показатели в Европе. Поэтому Азия была крупнейшим рынком СПГ в мире, она таковым и остается сейчас, но доля Азии на мировом ранке сейчас ниже, чем была год назад. Как только цены в Европе окажутся равными или ниже азиатских, то произойдет отток СПГ в Азию — азиатский рынок оголит европейский рынок », — объяснил эксперт.

Фролов предположил, что, учитывая высокую долю спроса, которая обеспечивается СПГ, порядка 10% этого спроса не сможет быть удовлетворено из-за оттока энергоресурса.

«Примерно 10% предложений рынка может уйти в любой момент времени. Он может наступить в том числе зимой», — сказал он.

В случае если европейский рынок лишиться этого процента предложений, ускорится отбор газа из подземных хранилищ, что в свою очередь приведет к тому, что к февралю эти объемы могут закончиться, добавил эксперт.

«Проблема в том, что чем больше вы отбираете газа из подземных хранилищ, тем меньше вы можете отобрать в сутки. Чем ближе к концу отопительного сезона, тем меньше отбор вы можете произвести», — объяснил он.

По его словам, отчасти эти риски могут быть парированы ростом предложений.

«Действительно, с декабря планируется увеличить поставки из США. В первую очередь за счет того, что после ремонта будет введен в эксплуатацию завод Freeport LNG. Но он может обеспечить поставки порядка 1 млрд куб. м газа в Европу в месяц. Если возникнут проблемы, которые я описал, то этого объема не хватит. Эти поставки будут «съедены» Азией», — добавил эксперт.

Третьим влияющим на ситуацию обстоятельством Фролов назвал поставки из России.

«Сейчас трубопроводные поставки из России обеспечивают порядка 9% совокупного спроса в ЕС, год назад поставки из РФ обеспечивали 35–36% всего совокупного спроса. Доля наша сократилась, но это всё равно более чем заметная доля, и она примерно равна тому проценту СПГ, который может уйти с европейского рынка, если что-либо произойдет», — обратил внимание он.

В случае если в силу каких-то обстоятельств прекратятся российские поставки в европейские страны и примерно 80–90 млн куб. м газов в сутки уйдут с европейского рынка, произойдет рост цен, сказал он.

«Но даже кратный рост цен в Европе не способен привлечь дополнительные объемы газа, которые могли бы парировать исчезновение с европейского рынка 9–10%. Потому что кратный рост цен на газ в августе не привлек дополнительные объемы СПГ и они сохранились на уровне июльских либо ниже. Проблема в том, что нет дополнительного предложения СПГ в мире», — рассказал эксперт.

Фролов предположил, что даже в декабре европейские страны могут привлечь, в лучшем случае, 1–1,5 млрд куб. м в месяц, однако полностью парировать те риски, которые возникнут для европейских потребителей будет невозможно, и, вероятно, к этому моменту дополнительно ускорится падение спроса в ЕС.

«Количество рисков, которые существуют сейчас для европейского рынка, настолько велико, что успешное прохождение отопительного сезона будет удачей. Может ли ЕС относительно благополучно пройти отопительный сезон? Если благополучием считать текущую ситуацию, которая возникла летом 2021 года, то да. Может ли он пройти отопительные сезон без потерь? Шансы на это нулевые», — заключил эксперт.

12 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что энергоризис долгосрочный и может продлиться в 2024 году. Глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.

10 октября сообщалось, что, по данным Института проблем энергетики, запасы газа в ЕС могут закончиться уже в январе, если поставки из РФ прекратятся.

Некоторые страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отметил президент РФ Владимир Путин 7 сентября, это уже ударило по западным государствам, в которых растут цены.

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