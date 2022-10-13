Франция произвела первые поставки газа по трубопроводу в ФРГ

Во Франции завершена подготовка инфраструктуры и произведены первые реверсные поставки газа по трубопроводу в ФРГ. Об этом 13 октября сообщил французский оператор газоснабжения GRTgaz.

Отмечается, что компания мобилизовала свои возможности в условиях резкого сокращения поставок российского газа в Европу и в рамках европейской солидарности по вопросам энергетической безопасности.

«GRTgaz мобилизовался для адаптации своей сети и оформления предложения продажи транспортных газовых мощностей Германии. С 13 октября 2022 года GRTgaz дает возможность транспортировать газ в Германию через соединительную точку «Обергайльбах» (департамент Мозель)», — указано в пресс-релизе.

Согласно договору, Париж планирует поставить Берлину до 5% национальных запасов газа, что покроет 2% потребления в Германии этой зимой. Взамен Берлин может компенсировать нехватку электроэнергии во Франции во время пиков потребления, уточняет газета Les Echos.

12 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что зима для Европы в плане снабжения топливом будет суровой и США привержены оказанию помощи ей на этом направлении. Она также добавила, что на протяжении последних нескольких месяцев Белый дом ведет переговоры по вопросу поставок топлива со своими европейскими союзниками.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. Кроме того, он отметил, что «Газпром» прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

17 сентября сообщалось, что во Франции читатели газеты Le Figaro раскритиковали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и начали жалеть Европу после новостей о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» через территорию Монголии в Китай. Некоторые читатели отметили, что дешевый газ из России для КНР позволит экономике Пекина обойти Европу. Другие читатели отмечают, что остановка «Северного потока – 2» повлияла на экономическое состояние Европы.

27 сентября специалист «Газпром экспорта» Даниил Чапайкин выразил мнение, что январь станет самым сложным месяцем для Евросоюза. Специалист отметил, что на сегодняшний день остается неизвестным, смогут ли справиться подземные хранилища газа (ПХГ) Европы с пиками потребления при падении поставок газа из России.

9 сентября газета Financial Times сообщила, что европейские страны стали массово вводить экстренные меры для противодействия последствиям энергетического кризиса. В частности, отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал ситуацию как экстраординарную и призвал к «полной мобилизации» для борьбы с энергокризисом.

Европа начала отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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