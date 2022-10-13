Итоги сезона активности клещей подвели в Амурской области

В Амурской области в 2022 году от укусов клещей пострадало около 2 тыс. человек. Итоги сезона передачи клещевых инфекций подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратился 1951 человек, в том числе 604 ребенка. Это на 37% больше, чем годом ранее, но в целом не превышает среднемноголетние показатели.

Как уточняет Амурская служба новостей, зарегистрировано два случая заражения клещевым вирусным энцефалитом. В августе один человек от него умер. Также зафиксировано пять случаев заболевания клещевым риккетсиозом, четыре случая клещевого боррелиоза.

12 октября сообщалось, что в Приморском крае с марта зарегистрировано 8015 случаев присасывания клещей. Это на 16% больше среднего многолетнего показателя.