В Кремле заявили об инициировании Путиным встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана

Инициатором трехсторонней встречи РФ – Киргизия – Таджикистан был президент России Владимир Путин. Об этом в четверг, 13 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, ее [встречу] инициировал президент Путин. В целом достаточно сложная ситуация, и, конечно, немного стран, как Россия, могут взяться за то, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации и снижению напряженности», — сказал он в программе «Москва.Кремль.Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана.

Путин подчеркнул, что РФ связывают с Киргизией и Таджикистаном близкие отношения по целому ряду направлений. Так, Путин отметил рост товарооборота с обеими странами, который составил примерно на 20–30% за первые семь месяцев текущего года.

При этом отмечалось, что президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не пожали друг другу руки перед встречей.

18 сентября российский лидер провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана, обсудив с ними обстановку на киргизско-таджикской границе. Он призвал стороны не допустить эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.

Отношения Киргизии и Таджикистана обострились после боестолкновений на киргизско-таджикской границе в середине сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Первая за последние несколько месяцев перестрелка на границе между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Ситуация обострилась уже в ночь на 16 сентября. Вооруженные столкновения вспыхнули по всему периметру киргизско-таджикской границы.

Киргизская сторона сообщила о 63 погибших, Таджикистан — о 41 погибшем.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.