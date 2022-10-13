Лесопарковую зону благоустроили в микрорайоне Зеленый в Иркутске

В микрорайоне Зеленый в Иркутске завершили благоустройство лесопарковой зоны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик обустроил тропиночную сеть, установил детскую площадку и интерактивный игровой комплекс, а также оборудовал площадку для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, на территории появились беседка с шахматной доской, скамейки, урны.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, работы заняли пять месяцев, подрядчиком выступило ООО «Дорстройпроект». По словам технического директора фирмы Валерия Подрезова, чаще всего погулять в лесопарк приходят горожане с детьми.

В рамках благоустройства в парке убрали сухие и аварийные деревья, посеяли газоны. Сейчас решается вопрос по монтажу системы освещения.

Территорию обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».