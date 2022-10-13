Ремонт улицы Саранской завершили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершили ремонт улицы Саранской общей протяженностью 500 м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам представителя фирмы-подрядчика «Вертикаль» Антона Полянского, рабочие заменили основание дороги, уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах. Общая площадь работ составила 3,9 тыс. кв. м.

Подрядчик выполнил работы в течение месяца. Теперь социальные и торговые объекты на Саранской связаны тротуарами, пишет ИА SakhalinMedia. На проезжей части дорожники нанесли разметку, установили знаки. Также асфальт уложен на всех примыканиях к дороге. Кроме того, был обустроен пешеходный переход на пути к школе и детскому саду.

Как рассказал руководитель горуправления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, ремонт выполнен в рамках работ по благоустройству микрорайона. В 2022 году также планируется привести в порядок улицу Гаражную.