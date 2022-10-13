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Британский ортодонт заявил о пользе темного шоколада для зубов

Стоматолог Касем: темный шоколад полезен для зубов
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek via w
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Темный шоколад обладает множеством полезных свойств для зубов, в том числе способностью предотвращать развитие кариеса, заявил британский ортодонт Халед Касем изданию Express.

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По его словам, чтобы сохранить здоровье полости рта, лучше не употреблять сладкую пищу. Однако это не касается темного шоколада, который, напротив, обладает рядом полезных свойств.

«Вам может показаться странным, что стоматолог рекомендует вам есть шоколад. Однако известно, что темный шоколад обладает множеством полезных свойств, в том числе он способствует предотвращению кариеса», — заявил врач.

По его словам, которые приводит «Газета.Ru», темный шоколад оказывает еще и антибактериальное воздействие и помогает избавиться от неприятного запаха изо рта.

«Поэтому темный шоколад — это любимое лакомство стоматологов», — подчеркнул Касем.

Он также обратил внимание, что чем темнее шоколад, тем он полезнее.

11 октября эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал об опасных осложнениях запущенного кариеса. Так, по его словам, может развиться пульпит (воспаление тканей зуба, которое сопровождается сильнейшей болью), периодонтальный абсцесс (распространение инфекции по зубным каналам), а также возможно разрушение костной ткани и возникновение кисты.

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