Международный аэропорт Оренбург подготовили к работе в зимний сезон

В международном аэропорту Оренбург сообщили о готовности воздушной гавани к работе в осенний и зимний период. В администрации сообщили о проведении комплесной оценки состояния летного поля и его элементов.

Сотрудники отремонтировали спецтехнику и наземное оборудование. В полной готовности находится снегоуборочная техника, техника для противогололедной обработки воздушных судов и искусственных покрытий аэродрома.

В аэропорту также провели учения аварийно-спасательных команд. Цель — отработка взаимодействия всех служб аэропорта в случае нештатной ситуации.

Готовность аэропорта к зиме проверила комплексная комиссия. Ее признали соответствующей всем нормативам, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

1 сентября аэропорт Оренбурга вновь заработал после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Рано утром первый самолет совершил посадку на обновленную взлетно-посадочную полосу. Это был борт авиакомпании NordWind из Шереметьево. Работы провели в рекордные сроки, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.