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В Сахалинской области выловили более 90 тыс. т красной рыбы с начала путины

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Рыбаки Сахалинской области с начала путины выловили более 90 тыс. т тихоокеанских лососей. Об этом стало известно в ходе заседания Сахалинского рыбохозяйственного совета.

«При первоначальном объеме прогнозируемого вылова в 121 тыс. т добыто уже около 90 тыс. т тихоокеанского лосося. Это на 30 тыс. т больше, чем в предыдущем четном 2020 году», — рассказал представитель СахНИРО Дмитрий Галанин, выступая на заседании с докладом.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, по объемам вылова Сахалинская область занимает второе место среди регионов Дальнего Востока. В целом на сегодняшний день освоено 73,5% от запланированного объема, вылов рыбы продолжается.

Между тем итоги лососевой путины уже подвели в Магаданской области. Зафиксировано общее снижение добычи на 14% в сравнении с четным 2020 годом. Только по горбуше отмечено увеличение на 45%.

С 1 июня на Дальнем Востоке стартовала лососевая путина. Специалисты спрогнозировали общий объем вылова на уровне 322 тыс. т.

В 2021-м во время дальневосточной путины рыбаки выловили 539 тыс. т лосося, в 2020-м — 299,2 тыс. т. Рекордным был 2018 год, когда улов составил 676 тыс. т.

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