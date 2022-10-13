Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о попадании двух ракет в военный объект
Во Львовской области две ракеты поразили военный объект. Об этом в своем Telegram-канале 13 октября сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.
По его словам, в результате попадания было уничтожено военное имущество. Пострадавших нет, уточнил Козицкий.
«Объект в Золочевском районе. Три ракеты, два попадания. Одну ракету сбили наши силы ПВО», — добавил он.
Ранее в этот день по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовой рекомендовал жителям города обустраивать пункты обогрева в своих домах. Он предупредил, что ракетные удары могут повториться еще много раз. 11 октября в городе были выведены из строя четыре электроподстанции.
10 и 11 октября сообщалось о массированных ударах ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.
11 октября доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Известиям», что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Так Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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