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Вблизи межкорейской воздушной границы зафиксировали истребители КНДР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/South Korea Defense Ministry
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Республика Корея зафиксировала около 12 истребителей КНДР вблизи межкорейской воздушной границы. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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Самолеты КНДР были обнаружены примерно в 25 км к северу от демаркационной линии в центральном регионе и примерно в 12 км к северу от северной пограничной линии, фактической межкорейской границы в Желтом море, отмечается в материале.

В этот же день, 13 сентября, стало известно, что власти Южной Кореи обратились к Вашингтону с просьбой разместить на постоянной основе авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные субмарины в водах рядом с Корейским полуостровом, в случае если КНДР проведет ядерные испытания.

Накануне КНДР успешно провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет большой дальности, было выпущено две ракеты. Руководил на месте испытательным запуском лидер государства Ким Чен Ын.

До этого, 8 октября, Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что новые ракетные запуски КНДР указывают на дестабилизирующее воздействие военных программ Пхеньяна.

4 октября также сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты.

Кроме того, 25 сентября сообщалось о запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Также днем ранее южнокорейские военные сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая может свидетельствовать о подготовке к запуску баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) у восточного побережья.

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