В Белгородской области произошел пожар
В поселке Октябрьский в Белгородской области произошел пожар. Об этом 13 октября сообщает местный Telegram-канал «БелПлюс».
Отмечается, что пожар произошел в районе сахарного завода.
Подробности уточняются.
Ранее в этот же день в Белгороде на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. Жильцов временно разместили в гостинице.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.