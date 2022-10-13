В поселке Октябрьский в Белгородской области произошел пожар. Об этом 13 октября сообщает местный Telegram-канал «БелПлюс».

Отмечается, что пожар произошел в районе сахарного завода.

Подробности уточняются.

Ранее в этот же день в Белгороде на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. Жильцов временно разместили в гостинице.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.