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Девочка спасла из горящего дома четверых братьев и сестер в Башкирии

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В городе Стерлитамаке в Башкирии девочка-подросток спасла из горящего дома четверых своих братьев и сестер. Сейчас они находятся в больнице.

ИА «МедиаКорСеть» сообщает, что возгорание произошло в деревянном доме в микрорайоне Шахтау. Там проживала женщина с девятью детьми.

Во время пожара внутри дома было пятеро детей. Самая старшая из них, 13-летняя девочка, сумела вывести наружу своих братьев и сестер.

С огнем боролись 32 спасателя и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 12-летний мальчик смог спасти двух друзей, которые начали тонуть в реке Обь. Еще один ребенок погиб.

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