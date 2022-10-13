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Захарова высмеяла Макрона и Зеленского после заявления о звонках на WhatsApp

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября посмеялась над президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, после того как стало известно, что французский лидер разрешил украинскому коллеге звонить ему в WhatsApp (принадлежит к организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

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«Зеленский рассказал, что Макрон разрешил звонить ему на WhatsApp. С видео, я надеюсь?» сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

12 октября в интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский рассказал, что Макрон предложил ему созваниваться по WhatsApp для быстрого решения вопросов, назвал свое общение с лидерами стран Запада «айфон-дипломатией».

Он рассказал, что всегда мог позвонить некоторым европейским политикам напрямую: президенту Польши Анджею Дуде, лидерам Латвии Эгилсу Левитсу и Литвы Гитанасу Науседе, а также бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

«И Эммануэль Макрон мне всегда говорит: «Ты мне звони на WhatsApp». И мы действительно очень много с этими президентами, о которых я сказал, говорим, не по протоколу, а быстро, это были быстрые реагирования», — заявил украинский лидер.

12 октября Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция сотрудничает с Данией по вопросу передачи дополнительных артиллерийских установок (САУ) CAESAR Украине. Он отметил, что Париж обсуждает тему поставок с Копенгагеном, поскольку изначально эти орудия предназначались для Дании.

Между тем 10 октября читатели издания Le Figaro возмутились из-за планов французского лидера направить в Киев очередную партию САУ CAESAR. Интернет-пользователи раскритиковали власти страны за пренебрежение интересами собственных граждан.

В статье, вызвавшей негативную реакцию, подчеркивается, что Макрон выразил «крайнюю обеспокоенность» серией российских ударов по Украине и пообещал увеличить военную помощь Франции Украине во время экстренного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

2 октября стало известно, что президент Франции в ходе телефонного разговора с украинским коллегой пообещал Зеленскому поработать с партнерами по Евросоюзу (ЕС) над новыми антироссийскими санкциями.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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