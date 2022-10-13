В Находке мужчина перевел мошенникам более 4,2 млн рублей

В Приморском крае жертвой телефонного мошенничества стал 37-летний житель города Находки. Он перевел на «безопасный счет» 4,27 млн рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Находкинскому горокругу.

По данным ведомства, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированном списании денег со счета. Затем звонок перенаправили якобы на службу безопасности, после чего мужчине на мессенджер пришли файлы о начатом расследовании по факту мошенничества, пишет ИА Nakhodka.Media.

Окончательно в правдивости происходящего жителя Находки убедил звонок от мужчины, представившегося представителем прокуратуры города Владивостока. Он объяснил приморцу, что для блокировки несанкционированных списаний необходимо оформить кредит и перевести деньги на резервную ячейку Центробанка.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», житель Находки оформил кредит на 3 млн рублей, получил их на руки, затем снял со своего счета 1,27 млн рублей и перевел всю сумму на указанный счет. На следующий день мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

11 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Амурской области. Мужчине поступил звонок через мессенджер, собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила о заявке на кредит от имени потерпевшего. Мужчина перевел злоумышленникам свыше 2,3 млн рублей.