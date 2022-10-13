В небе над Новой Каховкой прогремело 6 взрывов

В Новой Каховке Херсонской области в шестой раз за сутки звучит воздушная тревога, работает система противовоздушной обороны (ПВО), в небе прогремело шесть взрывов. Об этом сообщает администрация города.

«18:26. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Шестая. Работает ПВО: 6 воздушных взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

В этот же день, 13 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей области в связи с регулярными обстрелами городов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее в Херсонской области был зафиксирован обстрел, во время которого две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. В тот же день сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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