Москвичам рассказали о потеплении в выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается сухая и облачная погода, при этом в воскресенье прогнозируется потепление. Об этом «Известиям» 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Суббота и воскресенье будут отличаться друг от друга. В субботу в Москве и области будет около +9...+11 градусов при умеренно облачной погоде. Ночью — около нуля и даже легкий минус. А в воскресенье начнется перестройка, прогнозируем повышение температуры: днем — до +11...+12 и даже 14 градусов, ночью — около +5 градусов», — сообщил синоптик.

Он уточнил, что ветер в воскресенье в Москве будет южный и западный, при этом ожидается более сильная облачность. Осадков в выходные не прогнозируется.

«Продолжение воскресной погоды нас ждет и в начале следующей недели: в понедельник и вторник будет относительно тепло, но пасмурно и даже дождливо. Температура днем будет на уровне +10...+13 градусов», — добавил Вильфанд.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил, что золотая осень не покинет столицу в ближайшие выходные, 15 и 16 октября. По его словам, для того чтобы деревья лишились красочной листвы, нужны хотя бы три дня сильных ветров с осадками, а в эти дни такого не ожидается. При этом атмосферное давление ожидается немного выше нормы из-за прихода антициклона.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что с 17 октября погода в Москве начнет переходить в режим глубокой осени, а золотая осень «сложит свои полномочия».