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Минобороны России сообщило о возвращении из плена 20 военных в результате обмена с Киевом

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С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, сообщили в Минобороны РФ 13 октября.

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Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

«В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации», — говорится в сообщении.

До этого обмен военнопленных с Украиной произошел 22 сентября. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате сложного переговорного процесса с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса.

19 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что Россия и Украина обменяются пленными в формате «всех на всех». Тогда же сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» сказала, что такое заявление генсекретаря отвечает демократическим принципам.

Также обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 29 июня — в формате 144 на 144. Конашенков уточнил, что операция была проведена по прямому указанию президента России Владимира Путина.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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