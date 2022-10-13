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Объявлена программа IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Виолончель»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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С 12 по 18 октября 2022 г. в Уфимском училище искусств, Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и Государственном концертном зале «Башкортостан» будет проходить IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Виолончель».

Генеральный директор ФГБУК «Росконцерт» Андрей Малышев:

«В 2021 году Республика Башкортостан и город Уфа впервые принимали Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Народные инструменты» в номинациях «Домра», «Балалайка» и «Гитара». В этом году в Уфу приезжают тоже струнники, но уже академической специальности — Конкурс объединит на башкирской земле музыкантов-исполнителей по специальности «Виолончель».

Решение вновь проводить в Уфе профессиональное музыкальное соревнование такого масштаба принято неслучайно — в прошлый раз Конкурс стал значимым культурным событием в жизни региона. В этом году у смотра также, помимо соревновательной составляющей, — замечательная культурная программа. В Уфе, в преддверии проведения Конкурса Чайковского, выступят его легендарные лауреаты — виолончелисты Александр Князев, Кирилл Родин и Нарек Ахназарян.

Уверен, что и в этом году Конкурс подарит башкирской публике яркие незабываемые впечатления от встречи с искусством и станет серьезным стимулом для дальнейшего творческого роста молодых талантливых исполнителей со всей России!».

12 октября на Открытии Конкурса в Государственном концертном зале «Башкортостан» выступит заслуженный артист Республики Армения, победитель и золотой медалист XIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского по специальности «Виолончель» Нарек Ахназарян. Известный виолончелист и Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан исполнят «Итальянское каприччио» П. И. Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 104 А. Дворжака. Дирижер — заслуженный артист РБ, Дмитрий Крюков.

15 октября в Малом зале Башкирской государственной филармонии состоится концерт выдающегося виолончелиста современности народного артиста России Александра Князева. Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П. И. Чайковского — Анастасия Воскресенская.

В программе концерта прозвучат: Соната ля мажор для виолончели и фортепиано С. Франка, Соната №3 ре минор для скрипки и фортепиано Й. Брамса (транскрипция для виолончели и ф-но Йо-Йо-Ма), Чакона ре минор для скрипки solo И. С. Баха (транскрипция для виолончели solo Александра Князева), Соната № 9 ля мажор «Крейцерова» для скрипки и фортепиано Л. Бетховена (транскрипция для виолончели и ф-но Александра Князева)

18 октября в гала-концерте лауреатов примут участие члены конкурсного жюри: заслуженный артист РФ Кирилл Родин, который исполнит «Песню Менестреля» для виолончели с оркестром соч. 71 и «Испанскую серенаду» соч. 20 № 2 А. Глазунова и заслуженный артист РФ Алексей Васильев, который представит Концерт для виолончели с оркестром № 1 ля минор, op. 33 К. Сен-Санса.

В этот вечер на сцене Большого зала Башкирской государственной филармонии – Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, дирижер — заслуженный артист РБ, Дмитрий Крюков.

В дни проведения конкурса в Камерном зале Уфимского училища искусств состоится лекция «Другая виолончель» (15.10), на которой музыковед Наталья Сурнина расскажет о возможностях виолончели за пределами классического амплуа этого инструмента на примере музыки Джона Кейджа, Джорджа Крама, Хельмута Лахенмана, Кайи Саариахо, Сальваторе Шаррино и других композиторов.

Кроме этого, для участников конкурса и учащихся музыкальных учебных заведений г. Уфы буде проводиться Круглый стол с участием членов жюри на тему «О развитии исполнительского искусства в современных условиях», а также мастер-классы для участников конкурса, не прошедших во II и III туры Конкурса.

Все конкурсные туры, а также гала-концерты Конкурса будут транслироваться в прямом эфире официальной группы конкурса соцсети Vk.

В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводится по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» в период подготовки к одному из самых значимых событий в мире музыки 2023 года – XVII Международному конкурсу имени П. И. Чайковского.

Учредителями Всероссийского музыкального конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор конкурса — ФГБУК «Росконцерт».

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