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В НАТО назвали «чрезвычайно отдаленными» обстоятельства для применения ядерного оружия

Столтенберг: обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, «чрезвычайно отдаленные»
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Фото: lobal Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, «чрезвычайно отдаленными». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

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При этом Столтенберг отметил, что НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России.

12 октября китайская газета Global Times опубликовала статью, авторы которой заметили, что в заявлении генсека Столтенберга об учениях сил ядерного сдерживания чувствуется страх.

«В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа», — говорится в публикации.

13 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не будет применять ядерное оружие против РФ в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине, так как это идет вразрез с доктриной страны.

В этот же день заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отметил, что американская ядерная доктрина в отличие от российской прописана размыто и непонятно, в том числе в вопросе нанесения ударов.

10 октября бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что применение тактического ядерного оружия Россией на Украине маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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