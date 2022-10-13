В НАТО решили усилить защиту инфраструктуры после диверсии на «Северных потоках»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран альянса решили принять меры по усиленной защите наиболее значимых объектов инфраструктуры. На эту тему он высказался 13 октября.

«Мы укрепим защиту наших важнейших объектов инфраструктуры после диверсии на «Северных потоках», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Он также добавил, что министры обсудили вопрос защиты энергетической инфраструктуры и договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования.

Ранее в этот день стало известно, что в рамках встречи в Брюсселе 14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны (ПВО).

Как отмечается, это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.

Диверсии на «Северных потока», о которых напомнил Столтенберг, произошли 26 сентября, когда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло. 12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».