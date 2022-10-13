Мужчина погиб при столкновении грузовика и фургона под Иркутском

В Иркутском районе в результате столкновения фургона и грузовика погиб мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 13 октября, на 9-м км федеральной автодороги Р-255 (обход Иркутска). Столкнулись фургон Kia Bongo и грузовой Hyundai.

В результате ДТП водитель фургона погиб на месте от полученных травм, пишет ИА IrkutskMedia. Водителя второй машины доставили в больницу.

В ночь на 13 октября в Дмитрове (Подмосковье) легковой Peugeot с 15-летним водителем за рулем врезался в полуприцеп транспортного средства марки «КамАЗ», стоящий на обочине дороги. Погибли четыре подростка, находившиеся в иномарке.