«Мосгортранс» окажет матпомощь семье погибшего в ДТП с автобусом мальчика

ГУП «Мосгортранс» окажет материальную помощь семье мальчика, насмерть сбитого рейсовым автобусом на Литовском бульваре в Москве. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в четверг, 13 октября.

В «Мосгортранс» уточнили, что ДТП с участием пешехода и автобуса маршрута № 264 произошло около 15:50 мск на перекрестке Литовского бульвара и улицы Айвазовского.

«В результате происшествия пешеход погиб. <…> Сотрудники «Мосгортранса» помогут с оформлением необходимых документов для получения страховой выплаты, а также окажут материальную помощь семье погибшего», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники ГИБДД и специальная комиссия «Мосгортранса» устанавливают точные причины аварии.

Ранее в этот день автобус насмерть сбил 10-летнего мальчика на юго-западе столицы. Ребенок на самокате попытался пересечь дорогу вместе с другом и попал под колеса автобуса.

Ранее, 10 октября, автомобилист сбил в Москве человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. ДТП произошло в районе дома 10 по Лукинской улице.

В этот день стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов.