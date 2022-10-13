На западе Москвы появится премиальный бизнес-центр

ГК «Сумма» приступит к строительству бизнес-центра премиум-класса в районе Большого Сити в Москве. 2,9 млрд рублей в рамках проектного финансирования выделено банком ДОМ.РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

13-этажный офисный центр «Эйлер» станет завершающим проектом в рамках развития части района Филевский парк. Здесь уже построены жилые комплексы бизнес-класса и до конца года планируется открытие прогулочной набережной с общественными пространствами.

Девелопером проекта, в портфель которого войдут офисные и жилые строения премиум-класса, стала ГК «Сумма». Проектное финансирование получено, строительные работы начаты, сдача объекта площадью около 22,5 тыс. кв.м. запланирована на квартал 2023 года.

В текущих условиях финансирование строительства коммерческой недвижимости, в особенности премиального сегмента, является правильной политикой для инвесторов. Об этом заявила журналистам вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

«Финансирование различных сегментов рынка недвижимости даёт нам диверсифицированный, то есть сбалансированный кредитный портфель, в который сейчас входят жилые, коммерческие, туристические объекты. Офисные помещения премиального класса сегодня представлены на рынке ограниченным предложением, а кратковременное снижение интереса к офисам в перспективе компенсируется отложенным спросом. Поэтому мы хотим поддержать девелопера в реализации этого проекта», — сказала Авдокушина.

Эксперты отмечают интерес к проекту как у потенциальных резидентов, так и у инвесторов.

«"Эйлер" отвечает всем современным требованиям нового класса А и уже создал конкуренцию многим известным проектам. Учитывая дефицит качественного предложения, премиальную локацию, удобную транспортную доступность и соответствие тренду на небольшие площади, проект будет пользоваться спросом у будущих резидентов. А заданный темп продаж, уже показал интерес у инвесторов. Сейчас "Эйлер" является одним из самых инвестиционно-привлекательных проектов на рынке из-за совокупности факторов: короткий срок строительства — менее 1,5 лет, широкой товарной линейкой от 31 кв.м. и ценообразованием от 360 тыс. руб./кв.м.», — отметил Евгений Тамошин, исполнительный директор консалтинговой компании WeWall.