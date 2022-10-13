Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны

Страны Запада оказывали давление на страны, поддержавшие антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом 13 октября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Принятая в Генассамблее резолюция по сути демонстрирует колоссальный уровень давления, под которым находятся некоторые государства, или несамостоятельности и заискивания в надежде получить некие бонусы от своих «партнеров», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава республики назвал очевидным, что определенные страны Запада давят на своих сателлитов через продовольственные, топливные и экономические рычаги для принятия необходимых решений.

В среду, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую проведение в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. В поддержку резолюции выступили 143 страны, против — пять, еще 35 — воздержались.

В числе тех, кто поддержал принятие резолюции, были Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Украина, а также Венгрия с Сербией и партнеры России Бразилия и Науру. Против проголосовали РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.

После подведения итогов голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии. Он пояснил, что около 40 стран — участниц ГА ООН подверглись давлению коллективного Запада, и назвал принятие резолюции нечестной игрой, а также проявлением «демократии под дулом пистолета».

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.