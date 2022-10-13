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Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Страны Запада оказывали давление на страны, поддержавшие антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом 13 октября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Принятая в Генассамблее резолюция по сути демонстрирует колоссальный уровень давления, под которым находятся некоторые государства, или несамостоятельности и заискивания в надежде получить некие бонусы от своих «партнеров», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава республики назвал очевидным, что определенные страны Запада давят на своих сателлитов через продовольственные, топливные и экономические рычаги для принятия необходимых решений.

В среду, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую проведение в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. В поддержку резолюции выступили 143 страны, против — пять, еще 35 — воздержались.

В числе тех, кто поддержал принятие резолюции, были Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Украина, а также Венгрия с Сербией и партнеры России Бразилия и Науру. Против проголосовали РФ, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.

После подведения итогов голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии. Он пояснил, что около 40 стран — участниц ГА ООН подверглись давлению коллективного Запада, и назвал принятие резолюции нечестной игрой, а также проявлением «демократии под дулом пистолета».

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

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