Политолог объяснила важность сотрудничества России и стран Азии

В настоящее время в мире идет переформатирование взаимоотношений, которое заключается в создании новых блоков. Об этом 13 октября «Известиям» заявила политолог Наталия Елисеева.

Таким образом она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина, который отметил, что мир становится многополярным и в Азии крепнут новые центры силы.

«Мы сейчас видим формирование азиатского блока, причем я говорю именно блока, то есть это будет не просто организация, укрепление связей, а формирование именно блока как политического, так и экономического, и, возможно, в дальнейшем военного», — сказала Елисеева.

Политолог отметила, что сотрудничество РФ и стран Азии — абсолютно нормальное и закономерное явление в ответ на действия Запада.

«Мы наблюдаем изменение международных взаимоотношений, изменение центров и попытки различных государств перетянуть на себя лидирующие позиции. <…> [Президент Франции Эммануэль] Макрон пытается воссоздать какие-то новые союзы. Мы наблюдаем прозападно-американский мир, потому что американцы сейчас тоже активно создают военные коалиции», — пояснила она.

По мнению политолога, в азиатском блоке возможно заключение новых экономических соглашений, перестройка логистических поставок.

«Безусловно это упор на экономику — новые договоры, новые союзы, новые рынки», — заключила Елисеева.

10 октября директор департамента экономического сотрудничества МИДе Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Юго-Восточной и Южной Азии проявляют интерес к поставкам нефтепродуктов из России.

При этом в середине сентября заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур сказала, что Целью политики США в Центральной Азии является разъединение экономик стран региона с Россией.

6 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион и другие регионы мира, такие как Латинская Америка, начинают играть более важную роль в мире и представляют больший интерес для российских компаний.