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Эксперты ЭИСИ обсудили роль НАТО в ситуации на Украине

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Wiktor Dabkowski
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Специальная военная операция России по защите Донбасса развилась бы иначе, если бы не военная помощь Украине со стороны НАТО. Об этом 13 октября говорили эксперты, собравшись за круглым столом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Специалисты отметили беспрецедентную военную поддержку Украины со стороны Североатлантического альянса. НАТО отправляет оружие, обучает военнослужащих, предоставляет инструкторов.

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Кроме того, в ходе обсуждения эксперты вспомнили не только о планах нападения киевского режима на республики Донбасса, но и обнародованные в СМИ секретные сведения украинских военных.

«Планировалось создание на этих оккупированных территориях концлагерей, причем фильтрационных. Люди, лояльные к России, подлежали аресту и истреблению. Люди, занимавшие нейтральную позицию, должны были быть депортированы в нашу страну. Вот те планы, которые готовились», — заявил директор Музея войск ПВО, военный эксперт-историк Юрий Кнутов.

Ранее в этот же день заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов предупредил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов мировой войны.

Генсек альянса Йенс Столтенберг 11 заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО и этого, по его словам, нельзя допустить.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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