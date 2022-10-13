В Подмосковье выпуск мясных консервов увеличили на 30%

Подмосковные предприятия выпустили на 30% больше мясных консервов, чем годом ранее. Московская область остается лидером России по выпуску банок с продукцией по данным восьми месяцев, рассказал заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод.

«По данным статистики, на сегодняшний день Подмосковье производит 17% общероссийского объема мясных консервов», — цитирует чиновника телеканал «360».

По словам Филимонова, область удерживает лидерство по выпуску мясных консервов на протяжении всего года. В I квартале с конвейеров сошло 27 млн банок. Это на 26% больше прошлого года.

К октябрю увеличение производительности заводов составило 30%. Ведущими предприятиями по выпуску консервов остаются компании Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, МПК «Селятино» и МПК «Патриот».

Ранее, 11 октября, Филимонов сообщил, что более 85 тыс. га земель в России с начала 2022 года засеяно с использованием семян, произведенных в Подмосковье, передает агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что ускоренное внедрение российских семян в сельхозпроизводство является одной из главных основ продовольственной безопасности. В Московской области селекционные программы ведутся по 18 основным овощным культурам.

15 сентября в подмосковной Коломне открыли завод по производству основы кормов для домашних животных. В проект вложили 150 млн рублей, а в ближайшие три года планируется вложить еще 1,5 млрд рублей. Новое производство позволит создать порядка 150 рабочих мест. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, планируется производить более 6 тыс. т белкового концентрата в год.

18 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион нарастил производство овощей и поднялся на второе место в России по этому показателю. Он отметил, что продовольственная безопасность является одним из ключевых вопросов в Подмосковье.