Пропавших в пургу на севере Якутии мужчин нашли и эвакуировали

В Булунском районе Якутии успешно завершили поиски четырех мужчин, пропавших во время пурги. Об этом сообщает пресс-служба республиканской службы спасения.

По данным ведомства, 9 октября четверо мужчин на вездеходе отправились из поселка Тикси в сторону села Найба, но до пункта назначения так и не добрались. Позже были организованы поиски, пишет ИА YakutiaMedia.

12 октября в сторону Тикси из села Хара-Улах направили спасательную группу на двух снегоходах. Они обследовали около 50 км до реки Хара-Улах, но безрезультатно. Из-за сложных погодных условий (низкой температуры и сильного ветра) и труднопроходимой местности было принято решение привлечь авиацию. Для органов управления и спасателей ввели режим ЧС муниципального характера.

В четверг, 13 октября, к поисковой операции присоединился вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», уточняет ИА SakhaNews. Пропавших заметили в 50 км от села Найба и эвакуировали. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как выяснилось, у мужчин сломался вездеход, поэтому добраться до населенного пункта самостоятельно они не могли.

В сентябре в Кемеровской области нашли пропавшую пенсионерку с десятилетним внуком. Они провели в лесу трое суток.