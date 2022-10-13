Путин не обсуждал с Алиевым трехсторонний саммит с Арменией

Президент России Владимир Путин не затрагивал вопрос проведения трехстороннего саммита с Арменией на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил 13 октября вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук по завершении встречи лидеров в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Такая тема не стояла сейчас», — прокомментировал Оверчук журналистам.

Ранее в четверг сообщалось, что Алиев на встрече с президентом России в рамках саммита СВМДА заявил, что Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией. Со своей стороны, по словам Алиева, Азербайджан предложил достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был наконец достигнут.

12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Еревана, Баку и Москвы. По его словам, для нормализации отношений Армении и Азербайджана многое уже предпринято, в том числе в рамках темы по разблокированию транспортных связей.

До этого, 14 сентября, азербайджанский МИД заявил о том, что страна в одностороннем порядке предложила Армении гуманитарное прекращение огня. Днем ранее МИД РФ призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации на границе.

Ситуация на границе двух стран последний раз обострилась в ночь на 13 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван. По данным армянской стороны, азербайджанские военные начали вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

Власти Армении также сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день связался по телефону с президентом России. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.