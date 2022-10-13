Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Происшествия
Житель Петровского района Донецка погиб при обстреле ВСУ
Общество
Правительство РФ приняло решение о помощи в выезде жителям Херсонской области
Мир
Власти Львовской области заявили о попадании двух ракет в военный объект
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Мир
Немцы возмутились увеличивающемуся числу беженцев с Украины
Мир
Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны
Мир
В НАТО назвали «чрезвычайно отдаленными» обстоятельства для применения ядерного оружия
Мир
Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада
Происшествия
Украинские военные выпустили шесть ракет по Донецку
Мир
Захарова назвала неприемлемым заявление Макрона о конфликте Баку и Еревана
Общество
В России сократили сроки сертификации части медпродукции
Сюжет:

Путин не обсуждал с Алиевым трехсторонний саммит с Арменией

Вице-премьер Оверчук: тему проведения трехстороннего саммита с Арменией Путин и Алиев не затрагивали
0
Фото: REUTERS/Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин не затрагивал вопрос проведения трехстороннего саммита с Арменией на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил 13 октября вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук по завершении встречи лидеров в Астане на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Опасное сближение: в Армении зазвучали призывы покинуть ОДКБ
Как активизация сотрудничества Еревана с Вашингтоном скажется на отношениях с Москвой

«Такая тема не стояла сейчас», — прокомментировал Оверчук журналистам.

Ранее в четверг сообщалось, что Алиев на встрече с президентом России в рамках саммита СВМДА заявил, что Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией. Со своей стороны, по словам Алиева, Азербайджан предложил достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был наконец достигнут.

12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Еревана, Баку и Москвы. По его словам, для нормализации отношений Армении и Азербайджана многое уже предпринято, в том числе в рамках темы по разблокированию транспортных связей.

До этого, 14 сентября, азербайджанский МИД заявил о том, что страна в одностороннем порядке предложила Армении гуманитарное прекращение огня. Днем ранее МИД РФ призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации на границе.

Ситуация на границе двух стран последний раз обострилась в ночь на 13 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван. По данным армянской стороны, азербайджанские военные начали вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

Власти Армении также сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день связался по телефону с президентом России. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022