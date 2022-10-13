Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал спецоперацию по защите Донбасса большим крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По его мнению, российское руководство рассматривает спецоперацию как часть большого крестового похода. При этом он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Заявление Шольца уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Крестовые походы — удел предков либеральных демократов. Россия никогда этим не занималась. Но это надо знать. А либеральная демократия уничтожает историю, чтобы та ей не мешала… прогрессивно управлять», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 11 октября, Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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