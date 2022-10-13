Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Происшествия
Житель Петровского района Донецка погиб при обстреле ВСУ
Общество
Правительство РФ приняло решение о помощи в выезде жителям Херсонской области
Мир
Власти Львовской области заявили о попадании двух ракет в военный объект
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Мир
Немцы возмутились увеличивающемуся числу беженцев с Украины
Мир
Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны
Мир
В НАТО назвали «чрезвычайно отдаленными» обстоятельства для применения ядерного оружия
Мир
Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада
Происшествия
Украинские военные выпустили шесть ракет по Донецку
Мир
Захарова назвала неприемлемым заявление Макрона о конфликте Баку и Еревана
Общество
В России сократили сроки сертификации части медпродукции
Сюжет:

Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада

Шольц: спецоперация по защите Донбасса — это «крестовый поход» против Запада
0
Фото: REUTERS/Eva Korinkova
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал спецоперацию по защите Донбасса большим крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

По его мнению, российское руководство рассматривает спецоперацию как часть большого крестового похода. При этом он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Заявление Шольца уже успела прокомментировать официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Крестовые походы — удел предков либеральных демократов. Россия никогда этим не занималась. Но это надо знать. А либеральная демократия уничтожает историю, чтобы та ей не мешала… прогрессивно управлять», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 11 октября, Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022