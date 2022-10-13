Сапер рассказал об оставленных ВСУ минах под телами погибших военных в ДНР

На авдеевском направлении украинские националисты оставляют мины под телами погибших военных. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал сапер журналисту «Известий» Егору Кильдибекову.

Корреспондент показал, как саперам приходится работать в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, где разрывы снарядов раздаются каждые несколько секунд. По словам Кильдибекова, они освобождают дорогу для проезда техники.

«Они как свои трупы минируют, так и трупы наших бойцов. Когда мы несем потери, они не стесняются подходить, трупы минировать», — рассказал сапер.

Он подчеркнул, что в районе Николаевки он встречал оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины без растяжек, замаскированные под банки.

«В землю закопана банка, из нее торчит детонатор. От него нет ни лучей, ничего. Должна же быть растяжка или что-то такое. Я эту штуку уничтожил накладным зарядом», — рассказал военнослужащий.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР.

6 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, как союзные силы планомерно оттесняют противника на авдеевском направлении. По рассказам бойцов, украинские боевики по местности бьют 152-миллиметровыми снарядами, поднимают коптер и корректируют огонь, но получают ответ от союзных войск.

После огня военные пошли на штурм, в результате чего ВСУ лишились укрепления.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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