РФ не получала официальных предложений от Турции о пятисторонних переговорах по Украине

Предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине не поступало Москве от Анкары по официальным каналам, сообщил журналистам 13 октября помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я не знаю, это он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от любых контактов, но пока нет темы для обсуждения.

Накануне Ушаков в разговоре с журналистами сообщил, что Москва надеется на разъяснение идеи Турции о переговорах со стороны Эрдогана на саммите в Астане.

Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Эрдоган не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему Украины.

При этом на саммите Эрдоган только вновь выступил за дипломатическое урегулирование конфликта России и Украины, но не представил конкретных предложений.

На прошлой неделе колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».