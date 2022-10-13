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РФ не получала официальных предложений от Турции о пятисторонних переговорах по Украине

Ушаков: Россия об идее Анкары о пятисторонних переговорах по Украине слышала только из газет
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине не поступало Москве от Анкары по официальным каналам, сообщил журналистам 13 октября помощник президента России Юрий Ушаков.

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«Я не знаю, это он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) предложил или кто. Потому что мы видели только в газетах. Из уст Эрдогана такой вариант мы никогда не слышали», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от любых контактов, но пока нет темы для обсуждения.

Накануне Ушаков в разговоре с журналистами сообщил, что Москва надеется на разъяснение идеи Турции о переговорах со стороны Эрдогана на саммите в Астане.

Однако, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Эрдоган не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему Украины.

При этом на саммите Эрдоган только вновь выступил за дипломатическое урегулирование конфликта России и Украины, но не представил конкретных предложений.

На прошлой неделе колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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