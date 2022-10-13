«Россети» планируют внедрить кредитные продукты для оплаты своих сервисов

ПАО «Россети» планирует внедрение кредитных продуктов для оплаты дополнительных сервисов компании и услуг по технологическому присоединению, сообщил заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский на сессии «Российская электроэнергетика: поиск возможностей» в ходе РЭН-2022.

Предоставлять кредитные продукты, разработанные с участием группы «Россети», планируется с 2023 года. Они будут распространяться, в том числе, через онлайн-площадки компании для потребителей. Это повысит доступность услуг, а также удобство оформления необходимых документов.

В настоящее время эксперты группы «Россети» прорабатывают данную инициативу совместно с Группой Сбер. Между компаниями уже действует договор на проведение расчетов с использованием банковских карт и Sber Pay на портале электросетевых услуг и в мобильном приложении «Россети — Личный кабинет». Кроме того, в рамках развития клиентских сервисов изучается возможность внедрения в работу Единого контактного центра «Россетей» технологии по роботизированной обработке телефонных обращений.

Пока инициатива уже прошла апробацию на базе двух дочерних компаний группы с целью получения информации о намерениях заявителей по технологическому присоединению и плановых отключениях юридических лиц.

«Мы давно работаем над расширением перечня услуг для потребителей и онлайн-сервисов. Прорабатываемые финансовые решения будут востребованы, в том числе в контексте изменений льготного порядка технологического присоединения», — отметил Алексей Мольский.