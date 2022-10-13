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Военкор «Известий» показал бои на линии столкновения в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 13 октября побывал на линии соприкосновения в Донбассе. Из укрытия он смог понаблюдать за боями союзных сил с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По его словам, артиллерия украинской армии работает практически синхронно с российской. «Бьем мы — отвечают они», — сообщил военкор.

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На кадрах, которые удалось снять съемочной группе «Известий», запечатлена работа танков, которые наносят удары по противнику. В небе при этом также появляются военные самолеты, которые контролируют ситуацию с воздуха. Кроме того, работают артиллерийские установки, занимающие свои позиции в укрытии под деревьями.

Ранее в четверг врио главы республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также Пушилин отметил, что адекватные удары ВС РФ поспособствовали снижению интенсивности обстрелов территории ДНР со стороны украинских подразделений.

Тогда же стало известно, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении.

Кроме того, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага добавил, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

7 октября сообщалось, что союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево на артемовском направлении. 15 сентября стало известно об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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