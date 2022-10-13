Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Происшествия
Житель Петровского района Донецка погиб при обстреле ВСУ
Общество
Правительство РФ приняло решение о помощи в выезде жителям Херсонской области
Мир
Власти Львовской области заявили о попадании двух ракет в военный объект
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Мир
Немцы возмутились увеличивающемуся числу беженцев с Украины
Мир
Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны
Мир
В НАТО назвали «чрезвычайно отдаленными» обстоятельства для применения ядерного оружия
Мир
Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада
Происшествия
Украинские военные выпустили шесть ракет по Донецку
Мир
Захарова назвала неприемлемым заявление Макрона о конфликте Баку и Еревана
Общество
В России сократили сроки сертификации части медпродукции

В России сократили сроки сертификации части медпродукции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России уже открыты все возможности для ускоренной регистрации медицинских изделий, в том числе входящих в аптечку военнослужащего. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге 13 октября.

Стандарты для процедуры: в России появятся ГОСТы для медицинских гаджетов
Чем это поможет персоналу больниц и их пациентам

К таким товарам относятся жгуты, бандажные бинты и др. Например, жгуты могут быть произведены российскими компаниями (до 1 млн штук) в течение одного-двух месяцев. В условиях старой системы сертификация таких изделий занимала два-три года.

«В настоящее время перечень медицинских изделий с разными классами риска, по которым возможна ускоренная государственная регистрация, содержит значительное число позиций. Перечень размещен на официальном сайте Росздравнадзора», — сказали в Минпромторге.

Процедура регистрации медизделий была упрощена еще в апреле этого года, напомнили в министерстве.

Государственной регистрацией медицинских изделий в России занимается Росздравнадзор, подчеркнули в ведомстве. «Известия» направили запрос в Росздравнадзор.

«К примеру, для изделий низкого класса риска (таких как жгуты) заявитель подает комплект документов в Росздравнадзор и в течение пяти рабочих дней получает регистрационное удостоверение», — сказали в Минпромторге.

В министерстве также рассказали, что затем в течение еще пяти рабочих дней заявитель обязан обратиться в подведомственную лабораторию Росздравнадзора и провести необходимые испытания (исследования).

«В случае если заявитель не обратился в лабораторию или же результаты испытаний неудовлетворительные, то такое регистрационное удостоверение подлежит отмене», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2023–2027 годах в РФ появится свыше 70 стандартов, которым должны соответствовать приборы, дистанционно отправляющие врачам данные о здоровье пациентов и самостоятельно оказывающие помощь при обострении заболеваний. В «Платформе НТИ» «Известия» 26 сентября рассказали, что помимо ГОСТов на приборы будут разработаны требованиям к форматам обмена данными между ними, стандарты по методологии испытаний устройств, требования к их безопасности и требования к платформе по диагностике состояния здоровья.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022