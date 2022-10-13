Будущая трасса «Горячий Ключ — Сочи» сократит время в пути в три раза

Госкомпания «Автодор» направила правительству РФ транспортно-экономическое обоснование и маршрут будущей трассы «Горячий Ключ – Сочи». Об этом в рамках международного форума-выставки «Дорога-2022» 13 октября рассказал первый заместитель председателя правления ГК «Автодор» Игорь Коваль.

«Предварительно протяженность этой дороги составит 152 км. Она позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи в три раза: с 6 до 2 часов», — отметил Коваль.

На первом этапе планируется построить обход Адлера, что по мнению специалиста на треть уменьшить поток машин на существующих дорогах из аэропорта в Сочи.

Игорь Коваль также рассказал, что намечено проведение экономическое обоснование проекта КАД-2. По предварительным данным, эта магистраль пройдет в 5-20 км от нынешней кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга. Кроме того, в «Автодоре» сообщили, что работают над проектом «Юго-Западная хорда» — магистрали протяженностью более 2 тыс. километров. Она соединит Урал с южными регионами России.

13 октября стало известно, что заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов сообщил, что в России до конца 2024 года будет капитально отремонтировано 3194 км федеральных трасс. По словам специалиста, в ходе реконструкции эти дороги будут расширены до четырех полос — по две в каждом направлении. Кроме того, на них появятся разделительные барьеры.