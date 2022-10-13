Пушилин указал на снижение обстрелов ДНР благодаря ответным ударам ВС РФ

Интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) снижается благодаря адекватным ответным ударам российской армии. Об этом 13 октября заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Данные адекватные удары российских вооруженных сил, конечно же, оказали влияние на то, что происходит на линии соприкосновения. Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость», — сообщил Пушилин.

По его словам, в настоящий момент интенсивность обстрелов в республике остается высокой, но все равно имеет тенденцию к снижению.

Пушилин добавил, что на это также влияет устаревшее вооружение, которое Запад поставляет Украине. Однако из-за его количества руководству ДНР приходится часто перестраивать системы ПВО.

Ранее в этот день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) эту инициативу поддержали 99,23%, в Луганской (ЛНР) — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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