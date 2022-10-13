Памятник русскому полководцу Александру Суворову осквернили в Швейцарии

В Швейцарии осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в городе Андерматт. Об этом телеканал «Звезда» сообщает в четверг, 13 октября, со ссылкой на источник в русскоязычной общине этого государства.

Крест высотой 12 м был высечен в скале в конце XIX века в память о переходе полководца через Альпы. На этом месте в 1799 году находилась ставка Суворова. Клочок земли, на котором находится памятник, принадлежит России.

По словам источника, нарисованные неизвестными вандалами свастики обязательно будут отмыты, как это уже было сделано членами русской общины в мае, когда злоумышленники осквернили монумент желтой и синей краской.

Тогда посольство РФ направило ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии по факту осквернения мемориала сподвижникам русского полководца Александра Суворова в Андерматте, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 26 сентября, в чешском городе Оломоуц неизвестный осквернил памятник красноармейцам. Вандал изрисовал монумент желтой аэрозольной краской, а также написал на нем буквы UA.

Памятник находится в собственности города. Он был возведен в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии.

2 сентября стало известно, что мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, которые пали в Великой Отечественной войне (ВОВ), демонтируют на Антакальнисском кладбище в столице Литвы Вильнюсе.

Днем ранее сообщалось, что памятник советским солдатам демонтировали в польском Валбжихе.

До этого, 9 августа, стало известно, что на кладбище Паулусе в эстонском городе Тарту неизвестные осквернили братскую могилу солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны.

Между тем президент России Владимир Путин 8 сентября заявил, что снос памятников советским воинам в ряде стран — это глумление над историей и предательство собственных предков.