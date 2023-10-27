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День основания ВМФ России – 2023: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России 30 октября празднуют День основания Военно-морского флота (ВМФ). Это войсковое подразделение уже не один век считается символом могущества российского государства и обеспечивает безопасность его границ. В 2023 году праздник приходится на понедельник. «Известия» знакомят читателей с историей ВМФ и вспоминают традиции праздника.

День основания ВМФ России – 2023: история праздника

Корнями праздник уходит в конец XVII века. В 1696 году по настоянию Петра I Боярская дума распорядилась об образовании регулярного военно-морского флота. На необходимость создания постоянного морского войска царь указал после успешного взятия Азовской крепости с моря. Так Петр I открыл новую героическую страницу истории российских мореплавателей.

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Уже 4 ноября началось строительство Азовского флота, а после этого военное кораблестроение стало набирать новые обороты — появился Балтийский, а после и Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. Развитие судоходства и морского дела также стало толчком для экономического, торгового и культурного развития России. А морские сражения страны остались в анналах истории в виде описаний подвигов, завоеваний и побед.

На сегодняшний день ВМФ России обладает внушительным арсеналом боевых судов. На вооружении флота — ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации. Тысячи специалистов продолжают развивать морское дело и обеспечивать обороноспособность государства.

День основания ВМФ России – 2023: традиции праздника

В ВМФ служат моряки самых разных званий и специальностей: сержанты, старшины, офицеры, прапорщики, адмиралы, мичманы и другие. При этом состояние кораблей отслеживают судостроители, ремонтники, инженеры, конструкторы. Все эти люди наравне с ветеранами флота получают поздравления в день праздника.

Кроме того, командование в честь знаменательного дня проводит торжественные церемонии награждения лучших военнослужащих, а также в День основания ВМФ организуют морские парады и смотр кораблей. С речью выступают военные чиновники и другие высокопоставленные лица страны.

По случаю праздника СМИ вспоминают боевые подвиги российских моряков, а общественные организации устраивают лекции, мастер-классы и тематические мероприятия.

28 октября в России также отмечали День создания армейской авиации РФ. «Известия» рассказали об истории этого войскового подразделения и поделились традициями праздника.

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