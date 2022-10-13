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Обвиняемому в двух убийствах мурманчанину продлили меру пресечения

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Ленинский районный суд Мурманска оставил под стражей еще на два месяца мужчину, который признался в убийстве любовницы и знакомой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 18 декабря 2022 года, в отношении ранее судимого 36-летнего мурманчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет ИА «Би-порт», 17 августа в квартире на улице Лобова было обнаружено тело 30-летней женщины, которую задушили шнуром от электроприбора. Через два дня по подозрению в убийстве задержали 36-летнего мурманчанина. Он рассказал, что в ходе распития алкоголя любовница пригрозила отправить его супруге видео их встреч. После этого мужчина начал душить женщину — сначала руками, а затем шнуром.

Во время допроса задержанный также сознался в убийстве своей 33-летней знакомой, которую тоже задушил. Следователи обнаружили тело в указанном месте — в ее же квартире на улице Сивко. Как выяснилось, связь с девушкой пропала 11 августа.

Расследование убийств продолжается.

1 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужем 28-летней москвички. Как рассказал источник «Известий», мужчина оставил записку, в которой обвинил жену в изменах с разными мужчинами.

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