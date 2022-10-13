Вандалы стали причиной обрушения шара со склона в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вандалы повредили одну из сфер на склоне у Чкаловской лестницы. Из-за этого шар скатился вниз по склону и врезался в автомобиль.

В МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» ИА «НьюсНН» рассказали, что падение декоративной сферы со склона является преднамеренным актом вандализма.

Инцидент произошел накануне, 12 октября. Сегодня специалисты обследовали основание сферы и сделали вывод, что ее падение произошло после внешнего физического воздействия.

Соответствующее заявления подано в полицию. Пока не удалось установить виновных, поэтому ущерб владельцу автомобиля, в который влетел шар, выплатит подрядчик.

До зимы конструкции должны оборудовать дополнительными укреплениями против вандалов.

В сентябре сообщалось, что неустановленные вандалы повредили мраморный бюст Петронии Примы в Летнем саду Санкт-Петербурга. Они пририсовали скульптуре глаза.