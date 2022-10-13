Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР

Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 13 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Но это уже позволяет выходить с более четким планированием следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Пушилин отметил, что адекватные удары ВС РФ поспособствовали снижению интенсивности обстрелов территории ДНР со стороны украинских подразделений.

Ранее в этот день стало известно, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

7 октября сообщалось, что союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево на артемовском направлении. 15 сентября стало известно об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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