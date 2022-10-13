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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 13 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

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«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованных, которые пока проходят слаживание. Но это уже позволяет выходить с более четким планированием следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Пушилин отметил, что адекватные удары ВС РФ поспособствовали снижению интенсивности обстрелов территории ДНР со стороны украинских подразделений.

Ранее в этот день стало известно, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

7 октября сообщалось, что союзные силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево на артемовском направлении. 15 сентября стало известно об освобождении Майорска в ДНР благодаря союзным силам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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