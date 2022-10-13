На юго-западе Москвы автобус насмерть сбил ребенка

Автобус насмерть сбил 10-летнего мальчика на юго-западе Москвы. Об этом 13 сентября сообщают «Известия».

Происшествие случилось на Литовском бульваре в районе Ясенево. Ребенок на самокате попытался пересечь дорогу вместе с другом и попал под колеса автобуса.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее, 10 октября, автомобилист сбил в Москве человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. ДТП произошло в районе дома 10 по Лукинской улице.

В этот день стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов.