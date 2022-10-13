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Беженцы из Донбасса рассказали о желании вернуться в родные города

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Фото: РИА Новости/Александр Поготов
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Беженцы из Донбасса, прибывшие в Ростов-на-Дону после начала СВО, надеются вернуться в свои родные города после нормализации ситуации, и воссоединиться с родственниками. Об этом они рассказали во время выдачи гуманитарной помощи, которую привезли волонтеры «Ленинградского добровольца», передает Гатчинская служба новостей.

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«Первым делом, в первый день, в первую минуту. Как только там можно будет находиться с ребенком», — сказала Наталья, которая приехала из Донецка. Он, по ее словам, остается любимым и родным городом.

С ней согласна и Елена, которая раньше жила в Донецке, а теперь счастлива, что он официально стал частью России. «Очень соскучилась по своему родному городу. Всё равно для нас он самый красивый, самый лучший», — отметила она.

Екатерина, которой пришлось уехать из Мариуполя, рассказала, что там остались ее родители и родственники. «Выживают, ждут восстановления города. В некоторых домах уже дали свет, воду, некоторым подключили газ. Поддерживаем телефонную связь, поддерживаем интернет-связь. Верим все в лучшее», — сказала она.

В родном городе во время обстрела был поврежден дом, в котором она находилась в тот момент. «Схватили ребенка, которому на тот момент было год и семь, в руки и побежали куда глаза глядят. Хотели попасть в другой район, и тут на нас ехал танк. Случайный мужчина на случайном микроавтобусе нас выхватил из-под этого танка и увез», — поделилась она.

В пункте выдачи гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону беженцам передали, одежду, обувь, продукты, предметы первой необходимости и игрушки.

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