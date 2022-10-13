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Беженка из Донбасса рассказала, почему ей пришлось уехать с Украины

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Фото: РИА Новости
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Пенсионерка Ирина Цюркало, которая переехала в Новосибирск из поселка Новодонецкое, рассказала, что ей пришлось бежать из ДНР после референдума в 2014 году. Об этом сообщает Sib.fm.

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«На нас охотилась СБУ, нас не признали, начали обстреливать, вылавливать и убивать. Мы убегали, кто как мог. За два часа границу пересекали, чтобы остаться в живых. Бросали всё: у меня, например, двухкомнатная квартира. Хотелось в Россию, и выжить хотелось», — поделилась она.

Женщина также рассказала, что в апреле 2014 года на блокпосту в Красноармейске ее племянника расстреляли из-за георгиевской ленты. «Она висела у него на машине, на антенне», — вспоминает Цюркало.

В день пропажи племянник женщины Александр Зиновьев высадил на блокпосту друзей, поехал домой и пропал. Впоследствии родственники нашли сожженный автомобиль. Им рассказали, что мужчину расстреляли, а тело бросили в реку. Труп так и не нашли.

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