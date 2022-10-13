Многодетная семья беженцев из Мариуполя поселилась у брата в России

Многодетная семья, которая приехала из Мариуполя в Россию, поселилась в селе Ильино-Заборское Семеновского района Нижегородской области, где жил брат отца семейства. Об этом сообщает «Российская газета».

Алексей Бурдейный с женой и тремя детьми приехал в РФ в марте 2022 года. Сначала они жили в Таганроге, в Москве, а впоследствии перебрались в село Ильино-Заборское.

«Мы очень благодарны всем россиянам, нижегородцам и семеновцам за такое доброе отношение. Нас встретили как родных и постоянно помогают: вещи несут, продукты. Мне даже неудобно. Вот только дети до сих пор вздрагивают от громких звуков», — рассказала мать троих детей Татьяна Бурдейная.

Семью поселили во временном доме, но уже заложили фундамент под новый. Бурдейный устроился работать преподавателем физкультуры в Ильино-Заборской общеобразовательной школе. Он уже провел несколько спортивных праздников, собрал и подготовил школьную команду по футболу, организовал соревнования по волейболу среди четырех районов.