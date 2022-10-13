На полях РЭН пройдет совещание по вопросу импортозамещения в нефтегазовой отрасли

14 октября в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» под сопредседательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака и заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова пройдет совещание по импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе в части нефтегазового машиностроения.

Будут осуждаться такие вопросы, как результаты организации работ по импортозамещению в нефтегазовой отрасли, совершенствование отраслевых систем стандартизации и сертификации в нефтегазовой и нефтехимической промышленности и другие. С докладами выступят представители компаний «Газпром нефть», «НОВАТЭК» и Корпорации «Московский институт теплотехники».

По окончании совещания состоится пресс-подход Александра Новака и Дениса Мантурова.