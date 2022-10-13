В Астане начались переговоры Путина и Алиева

В Астане 13 октября начались переговоры президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Ранее в этот день Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, в частности, обсудили строительство газового хаба и создание списка беднейших стран для поставок продовольствия.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государств не обсуждали ситуацию на Украине, но долго говорили тет-а-тет.

Кроме того, Путин провел встречи с эмиром Катара, президентом Палестины и трехсторонние переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана.

Столица Казахстана принимает 13–14 октября VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.